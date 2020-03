Pero no es sólo el alcohol en gel, que no sólo no hay en muchos comercios sino que se vende a precios altísimos pese al control aplicado por el Gobierno. Los consumidores llenan los changuitos con productos de almacén no perecederos como aceite, harina, fideos, arroz, agua, leche larga vida, conservas. También buscan papel higiénico, toallitas húmedas, jabón de tocador y pañuelos descartables. La lavandina, el alcohol y todos los productos vinculados con la higiene están al tope de las búsquedas, dijeron en otra cadena de supermercados, en donde reconocieron que crecieron fuertemente las ventas en los últimos días ante el temor de la población.