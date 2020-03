Mendoza y su industria vitivinícola sufren recurrentes crisis de precios. Al parecer, no hay tal cosa como una buena cosecha. No por la calidad, los vinos mendocinos lograron ganarse un lugar no sólo en el mercado local sino en plazas de exportación, sino por la cantidad. Cuando la cosecha es pobre, los precios de la uva y la bebida se disparan, haciendo caer el consumo y afectando a los costos. Cuando la cosecha es abundante, los precios se derrumban y los productores van prácticamente a pérdida. La solución que pensó la provincia es crear un “Banco de Vinos” que les permita regular la cantidad de vino que sale al mercado cada año y tranquilizar los vaivenes de los precios .