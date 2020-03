Con todo, para los estacioneros, si baja el crudo tiene que bajar el precio final de los combustibles. Esto, obviamente, si la baja se sostiene y no tiene una rápida recuperación en los próximos días. “ Así como los combustibles no aumentan inmediatamente después de un aumento en el crudo, tampoco bajan inmediatamente después de una baja. A fines de 2019 y principios de este año hubo un aumento importante del crudo y no se trasladó a precio. Luego el petróleo se equilibró y los precios se mantuvieron. Habrá que seguir de cerca lo que sucede ahora con esta brusca caída”, destacó.