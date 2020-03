Desde una de las compañías productoras anticiparon que con estos movimientos las refinadoras —que procesan el petróleo— van a presionar para conseguir un margen mayor. “Lo de hoy fue grave, pero es una tendencia que se viene sintiendo. Sin precio no hay Vaca Muerta. Se va frenar aún más. Simplemente eso”, analizaron desde una de las empresas que opera en la zona. ¿Qué se puede hacer? “ Buscar algún acuerdo como se hizo en el pasado entre productores y refinadores para encontrar un precio mínimo de crudo local y que no se frene todo. Alguna alternativa que estimule la producción local ”, señalaron. Pero por el momento no hay ningún indicio de que el Gobierno avance con alguna propuesta que vaya en ese sentido.