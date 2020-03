El martes, el ministro de Salud del gobierno nacional, Ginés González García, pidió no sobreactuar la situación. En los mismos términos se refirió el presidente Alberto Fernández en un breve contacto con radio Mitre: “Ginés está tranquilo, al paciente lo detectamos con tiempo y su internación es preventiva porque no tiene síntomas definidos; no deberíamos alarmarnos, sí estar atentos”.