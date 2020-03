En el caso de las tarifas que no permiten modificaciones, la posibilidad de un cambio depende de la buena voluntad de las compañías aéreas o de los hoteles. Pero en el sector aseguran que no es algo fácil de resolver, en un contexto donde estas empresas se ven muy afectadas por un perjuicio económico. No todas las empresas están en condiciones de aceptar esas pérdidas. “Es un perjuicio para todos. Para el que sacó el boleto y no quiere viajar y también para la compañía aérea o el prestador de servicios turísticos que también enfrenta una preocupación que no se puede dejar de evaluar”, agregó Elías.