Algo similar sucedió con la producción de petróleo. Según el trabajo de Estadísticas de Petróleo y Gas del IAPG la producción de Petróleo total país del año 2019 fue de 29,5 millones de m3, es decir 80.790 m3/día, casi un 4 % más que el año anterior que fue de 77.770 m3/día. Mientras que la producción no convencional de Petróleo, creció un 50 % alcanzando los 15.663 m3/día, contra los 10.454 m3/día correspondiente a 2018. En el caso del petróleo no convencional no sólo incluye a lo que se produce en la formación Vaca Muerta sino también lo que se produce en el resto de la cuenca neuquina.