En ese marco, remarca que el trabajo del Fondo es prestar cuando otros no lo hacen por lo que tiene derecho a insistir en que le paguen cuando a otros no. “Si tiene éxito, la restructuración debería llevar a una reducción del capital e intereses de entre 10 y 20% del PBI”, asegura The Economist. No obstante, indica que Argentina todavía necesitará un nuevo préstamo del FMI para repagar el viejo.