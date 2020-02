El redactor del dossier, asentado en el corazón financiero de Europa, no sólo recogió las opiniones de los Top 5. Además hizo llamadas a los Estados Unidos. En este sentido, consultó a los fondos de inversión que operan en New York. Y a continuación escribió lo siguiente: “El discurso fue definitivamente negativo. De todas maneras, si los representantes del Gobierno abren las negociaciones, entonces quizás hay esperanzas de alcanzar un acuerdo razonable. Will wait and see”, termina este tramo del informe redactado en inglés.