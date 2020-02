Y, según cuentan en CIMA, sin muchas posibilidades de reclamo. “ Si queremos exportar a la UE, ellos pueden decir que el producto es nocivo o contaminante de manera unilateral y sin tener que demostrarlo ante una tercera instancia. Pero los países del Mercosur no pueden hacer lo mismo, porque no lo pusieron en el convenio” , asegura Occhione, que no guarda precisamente buenos recuerdos de la gestión del ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.