El Indec no publica una clasificación de la población basada en criterios de clases sociales. Los indicadores sobre ingreso, características del hogar o nivel de educación que releva el organismo de estadísticas no se presentan con una clasificación de estratificación social. Sin embargo, presenta regularmente cuadros con la distribución del ingreso en las personas según el ingreso per capita familiar de sus hogares divididos en 10 segmentos, cada uno corresponde al 10% de la población.