Rizzo, de Alternativa propiedades, dijo que observan con más esmero que en la vivienda no haya humedad. “Si hay humedad puede ser muy complicado o hasta imposible en algunos casos de solucionar y por lo general es responsabilidad del consorcio. La propiedad puede tener detalles para refaccionar ya que hay demanda de propiedades para reciclar, pero nadie quiere lidiar con este tipo de problemas que pueden depreciar mucho el valor. Entonces, si hay humedad, hasta que el propietario no lo soluciona no sacamos la unidad a la venta. Al momento de mostrar la propiedad, aconsejamos que no haya olor, se deben airear los ambientes o perfumarlos para que huelan bien”.