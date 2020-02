Hasta el momento, no puede medirse algún impacto del Programa de Precios Cuidados, que fue implementado por el Gobierno a comienzos de enero con una lista de 310 productos entre los que se incluyen varios de primeras marcas. “Precios Cuidados existe desde el segundo mandato de Cristina Kirchner y no ha tenido impacto significativo a la hora de frenar la inflación. Mauricio Macri sostuvo esta política y a mediados de 2019 la extendió a más productos. El flamante gobierno la reformuló pero no mucho más. La utilidad de Precios Cuidados es que sirve como referencia para el consumidor y opera como una promoción para los productos ofrecidos bajo ese sello ", agregó Sigaut Gravina.