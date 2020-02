Por eso subió el dólar, bajaron las acciones, los bonos en pesos y divisas y se disparó el riesgo país. Los inversores no encontraron el alivio que esperaban y si bien es recomendable que el ministro no anticipe qué cartas va a jugar para renegociar la deuda, lo que detalló en materia de política fiscal no gustó porque no habló de recortar el gasto público ni de bajar impuestos y mucho menos de reformas.