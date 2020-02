En ese sentido, consideró que el pago de los vencimientos de deuda que afrontó la provincia de Buenos Aires fueron una excepción. “Lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires no es la regla, no porque creamos que se tenía que pagar la deuda sino porque estábamos empezando la discusión y no podíamos incumplir. Pero la verdad es que objetivamente no podemos cumplir ”, señaló Fernández.