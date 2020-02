Se trató del acuerdo para resarcir a Repsol por la expropiación del 51% de sus acciones en YPF. El propio Kicillof había sido artífice de esa expropiación , ocurrida en abril de 2012, once meses después del anuncio por parte de la empresa española del descubrimiento de una de las principales vetas de hidrocarburos no convencionales en la formación “Vaca Muerta”, identificada casi 90 años antes por el geólogo norteamericano Charles Weavers, pero factible de explotación recién en el siglo XXI con la aplicación de nuevas técnicas de extracción, en particular la fractura hidráulica, o fracking.