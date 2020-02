- Democracia y justicia independiente. Se menciona que la elección democrática no hace a un foro conveniente o no. Se describe que se siguieron los procesos legales del proceso electoral, que eligió el pueblo y que eso no inhabilita para nada a un tribunal local. Además, se explica que los intentos de “democratizar la Justicia” de años anteriores fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema , lo que demuestra la independencia de la Justicia argentina.