“ Comercio y Agricultura nos pidieron que trabajáramos para buscar algún tipo de solución, pero por ahora la seguimos buscando. El mercado del trigo está muy duro, se consigue poca oferta y el precio está muy firme, por encima de USD 210. Nosotros no formamos el precio del trigo y del valor de la harina, el 80% es trigo”, aseguró a este medio Cifarelli, al tiempo que agregó que “va a ser un año muy duro donde no habrá problemas de abastecimiento pero el precio se verá”. El valor de la tonelada de trigo hoy se ubica entre $ 12.000 y $ 13.000 y la bolsa de 50 kilos de harina, $ 1.200. Ambos valores subieron fuerte desde diciembre, aunque aún no llegaron al pico de octubre del año pasado, cuando el trigo valía $ 14.300 y la harina, 1.350 pesos.