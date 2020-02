- En estas cuestiones no hay tiempos exactos porque no es una ciencia. Si se demora dos semanas, no pasa nada. La clave es cuán cerca están ambas partes en el momento de la oferta. No me preocupan tanto los tiempos como el diálogo que haya hasta entonces entre el Gobierno, los acreedores privados, el FMI, el Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos . Todos estos jugadores deberían participar.