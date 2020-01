No se consiguen soluciones económicas en un mes pero hay que empezar a trabajar en ello. En el área social y política hay un preocupante aumento del empleo informal y del cuentapropismo. Sobre casi 21 millones de puestos de trabajo en el país sólo 10 millones lo hacen de manera formal y en baja. Y hay casi 5 millones no registrados que no aportan, que no tienen los servicios indispensables de compensación. Más de la mitad de autónomos y cuantapropistas no están registrados. La tasa de desempleo según datos del INDEC es de casi el 10% y los subocupados llegan al 13% que se gana la vida con “changas” .