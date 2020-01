Frente a estos dichos, y otros tantos del gobierno provincial que hacen referencia al “endeudamiento de la gestión anterior”, fuentes cercanas a la ex gobernadora María Eugenia Vidal aseguraron no sólo que “la deuda de Buenos Aires no es alta ni impagable”, sino que, “sin considerar la “deuda oculta” que no registró el gobierno de Daniel Scioli, entre 2015 y 2019 aumentó USD 1.800 millones, es decir, unos USD 100 por habitante. "¿Dónde está el endeudamiento exponencial?”, se preguntó un referente económico de la administración de María Eugenia Vidal, al agregar que además “se hicieron obras por USD 6.000 millones” .