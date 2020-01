El gobierno nacional había realizado dos canjes para salir del default, en 2005 y 2010, en los que sumó una adhesión del 93%, pero el 7% restante no aceptó y la justicia de Estados Unidos consideró que el país seguía en cesación de pagos, tal como lo reflejaron las sentencias del juez Thomas Griesa primero y luego de las instancias superiores de la justicia de los Estados Unidos. Las sentencias se basaron en la discriminación que denunciaban los bonistas que no aceptaron los canjes previos por no poder seguir negociando, a raíz de la denominada “Ley Cerrojo”. De allí surgió un segundo default formal, en 2014, cuando el propio Kicillof era ministro de Economía.