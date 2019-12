Para el Grupo SBS, “el impuesto a las compras de divisas, una medida que claramente no persigue un objetivo recaudatorio sino que intenta desalentar la demanda de dólares en el mercado mayorista para salvaguardar las reservas del BCRA”. Apuntó además que "se estará trasladando parte de la demanda de dólares hacia otros mercados y esto se reflejará en el tipo de cambio informal y el implícito en las cotizaciones de los activos financieros. No obstante, es importante recordar que se fijó un ‘precio mínimo’ que se encuentra por encima del ‘precio de mercado’, por lo que la brecha entre el tipo de cambio implícito y el mayorista no tiene por qué escalar al 30% de manera inmediata”, puntualizó el Grupo SBS.