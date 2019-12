- No, no, es posible que lo hagan para eso. Pero hay que entender que los impuestos no sirven para fomentar cualquier cosa. Nosotros podemos alentar a que la gente riegue las plantas, por ejemplo, por las noches, pero no podemos hacerlo poniendo un impuesto para provocar eso. Entonces creo que acá hay un tema que, siguiendo la continuidad de la conversación que tuvimos hace un año, no implica que todo esto no esté incluido en lo que están pensando, simplemente me pregunto, si realmente esta vez los argentinos ya hemos entendido que las cuestiones que no se resuelven con administración tributaria, me refiero al hecho que nos mantiene con una tremenda desigualdad frente al fisco, porque sabemos que el nivel de informalidad y de evasión es altísimo, no podemos resolverlas todo con leyes tributarias . Con leyes en lo inmediato se junta un poco de dinero, pero en el fondo se hace más vigorosa la informalidad, y tiempo después nos quejamos de que la plata no alcanza, ¿cuanto malos impuestos podrían suprimirse si IVA rindiera 4,5% a 5% más del PBI, como razonablemente debiera ser?