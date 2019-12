Claramente, la tarea encomendada no será sencilla, habida cuenta de que a la clásica burocracia que caracteriza al empleo estatal, en particular en las escalas intermedias de la administración central donde se acumulan “capas” integradas por “personas de confianza del poder de turno”, que no se retiran con el cambio de gobierno, ni revalidan posiciones por concurso y mérito, se le agrega una estructura amorfa en términos de calidad educativa, condiciones de contratación, y régimen que lo regula. Y por tanto, muy lejos de sus estudios orientados a una “justicia social tecnológica”.