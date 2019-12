Más allá del caso particular de los activos en el exterior, Sasovsky destacó que a diferencia de cómo funcionó Bienes Personales hasta ahora, en adelante se podrían plantear demandas de los contribuyentes en la medida que las nuevas alícuotas, en tanto representan un fuerte aumento respecto del tope anterior de 0,75% empiezan a tener carácter confiscatorio pues, aplicadas a bienes que no generan renta, van consumiendo, y ya no tan lentamente, el patrimonio de la persona alcanzada por el gravamen.