Está claro que la conformación de su equipo es una tarea que Guzmán –quien no tiene filas propias y a quien el mercado respeta pero ve como “un llanero solitario”– no abordará en soledad. Contará con el aporte de los economistas de mayor confianza de Alberto Fernández. Tanto Cecilia Todesca como Martín Abeles referirán candidatos para las distintas áreas del ministerio, en algunos casos, técnicos provenientes de la Universidad de San Martín. Pero, previsiblemente el economista egresado de la Universidad de La Plata y profesor en la Universidad de Columbia quiere rodearse de algunos colegas de su propio entorno . Economistas que, trascendió, provienen de la UBA y también de la UNLP. “El equipo de Martín va a sorprender. Va a tener un corte muy técnico, incluso ideológico y no van a ser conocidos”, asegura una fuente involucrada.