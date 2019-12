En relación a la posibilidad de llevar adelante una reforma laboral, en varias entrevistas el economista aseguró que la Argentina “no necesita ninguna reforma laboral” y que se debe trabajar “sector por sector”, apuntando más a la modificación de convenios laborales que ya son “antiguos”. Tanto es así que en varias oportunidades se mostró contrario a eliminar el costo de los despidos como forma de que la economía vuelva a crecer. "Esto no tiene ningún asidero, ninguna evidencia empírica que asegure que puede ocurrir. Lo que va a pasar es que los trabajadores que son despedidos no van a tener ni siquiera para sobrellevar los recursos hasta que logren un nuevo empleo . Ese trabajador va a consumir menos y esto va agravar la recesión, no la va a subsanar”, afirmó.