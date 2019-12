“Guzmán es idóneo para formular una propuesta de deuda pero no creo que tenga experiencia como negociador. En ese sentido el cargo de ministro de Economía es más amplio y abarcativo que el de negociar la deuda. Tiene buenas credenciales académicas, aunque no sé si es lo que se necesita para la gestión como número uno en Economía”, dijo Miguel Zielonka, de Econviews. “No sabemos lo que piensa hacer en lo fiscal, eso para mi es el núcleo, mucho más que la quita o no, el alargamiento o no”, agregó.