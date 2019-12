Guzmán es doctor en Economía, trabaja junto al Premio Nobel Joseph Stiglitz y edita el ournal of Globalization and Development.El futuro ministro tiene contactos en Wall Street y en el Fondo Monetario Internacional, y propuso a Alberto Fernández una “fórmula argentina” de negociación de la deuda externa que permita ganar tiempo para no caer en default e iniciar así un ciclo de crecimiento lento.