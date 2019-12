De viaje en Londres, a pesar de que su futura injerencia en la renegociación de la deuda perdió fuerza, el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen mantuvo la semana pasada contactos con acreedores pero no fue el único. También el dúo integrado por Matías Kulfas y Cecila Todesca empezó a tallar en la discusión con contacto directo con representantes de bancos. Lo propio hizo con inversores el asesor estrella en la materia, Martín Guzmán, a quien se le asignan cada vez más posibilidades de ser el próximo negociador de la deuda –tal vez en tándem con Kulfas como ministro de Economía. De estos encuentros, los inversores habrían salido con algunas inquietudes, no sólo por los lineamientos esbozados ante ellos sino por la propia figura de Guzmán: más allá de su solidez técnica, que no cuestionan, les llama la atención que sea alguien sin experiencia en el sector público (o incluso privado, fuera del ámbito académico) quien lleve adelante una negociación de tal envergadura. Y también les preocupa su falta de equipo propio. De hecho, lo definen como “un llanero solitario”.