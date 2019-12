- No sé cuál es la razón que tienen ellos, que los motiva a mantener el silencio, no tanto sobre el equipo, que eso a mí no me parece imprescindible conocer el nombre de las personas, sino sobre la orientación general, de la cual no he escuchado nada. Por ejemplo, una idea que me es muy cara y con la que simpatizo, por supuesto, es la de un Pacto Social . No cabe ninguna duda de que no se ha dado, que sepa, ningún paso relevante , no solamente con los eventuales actores sino con el contenido de ese programa, porque lo que no está dicho, yo no recuerdo, honestamente, ninguna campaña electoral importante de la Argentina donde los candidatos no hayan anunciado de alguna manera los grandes ejes.