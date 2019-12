- Los escenarios extremos no están descartados: default e hiperinflación. Se considera muy estrecho el margen de maniobra para tomar decisiones, ya que un error grave podría significar la cesación de pagos de la deuda y que se desate además una espiral inflacionaria. Si no hay una postura clara para achicar el déficit fiscal y mantener controlada la emisión monetaria, las consecuencias negativas podrían acelerar los tiempos. No es el escenario base, pero tampoco nadie se anima a descartarlo.