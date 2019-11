El Consenso Fiscal firmado en noviembre de 2017 entre la Nación y casi todas las provincias -no lo firmó San Luis y no lo ratificó en su legislatura La Pampa-, con una adenda en 2018, estableció que las provincias bajarán los impuestos distorsivos, en particular Ingresos Brutos y Sellos, en un periodo de 5 años. Según el cronograma establecido para Ingresos Brutos y Sellos el año próximo está previsto la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos en 13 de los 17 sectores.