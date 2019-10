El Gobierno estima que hay unas 35 causas de bonistas que aun quedan pendientes. Son las que no entraron en los acuerdos realizados en 2016, que fueron los que permitieron la salida del default. Por eso, en julio de este año, los abogados que representan a la Argentina pidieron a la Corte que cierre los casos en los cuales no se haya presentado documentación o no se haya demostrado que es válida. “La Corte les ordenó que antes del 30 de agosto confirmen si tienen los títulos y si quieren seguir adelante o no. Tenemos juicios desde 2004 que no hicieron acuerdos y que no presentaron los bonos y quedaron abandonados”, relato el secretario de Finanzas.