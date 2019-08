Si esto fue así, la demanda en EEUU la tendría que haber realizado Burford y no las Petersen (que al momento de la quiebra ya no pertenecían al Grupo Petersen local). "Podría haber lo que se conoce como 'legitimación activa', que la demanda la hace alguien que no tiene derecho a hacerlo. Si esto es así, el juicio podría caerse", argumenta un abogado de la causa.