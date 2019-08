1 – Forum non conveniens. Es la estrategia base del caso argentino en esta instancia. "Si bien la cámara de apelaciones estableció la jurisdicción estadounidense, no es exclusiva y en virtud de la doctrina del forum non conveniens pretendemos justificar que en este caso la argentina es más conveniente", detalla una fuente.



2 – Los actores no tienen vínculo con la jurisdicción de Nueva York. En principio, las demandantes son Petersen Energía y Petersen Inversora, dos empresas quebradas que al momento de iniciado el juicio no pertenecía más al grupo homónimo local. "Son compañías españolas que pertenecieron a ciudadanos argentinos. ¿Por qué Nueva York, entonces?", explican los abogados.