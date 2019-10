“En el último año y medio la carga fue muy grande y recayó sobre todo en la clase media. Con fines de mes angustiantes y agobiantes. Pero el esfuerzo no fue en vano a pesar de que no se lo sienta en el bolsillo, estamos mejor, en un punto de partida para crecer. Tenemos energía que antes no teníamos, achicamos el déficit al 20% y exportamos más de los importamos y estamos bajando los impuestos. Me asusta cuando algunos dicen que hay que aumentarlos. Vamos a entrar en una etapa de crecimiento y alivio para la clase media ”, dijo Macri