“Todos los políticos son actores”, había aclarado en diálogo con este medio Alejandro Sangenis, coach de neuro-oratoria de políticos y empresarios. Por eso, según advirtiieron el estratega en Comunicación Política y periodista español Carlos Celaya y el experto Marcelo Mosenson, “en un proceso político no hay que confundir honestidad con autenticidad. Y la autenticidad de la retórica política no siempre viene de la mano de sus palabras, sino del lenguaje no verbal. Es que la comunicación no verbal es un arma. Los actores elegidos para hacer política comunican todo el tiempo, aun cuando prefieren no hacerlo”.