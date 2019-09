– ¿Cree que un gobierno de Alberto Fernández va aceptar la exigencia de alcanzar un superávit fiscal primario de 1% del PBI, o retornará al déficit?

– Me parece que en el mejor de los casos el próximo presidente lo que puede decir es: "no voy a seguir con el ajuste, sí voy a seguir haciendo la consolidación fiscal", pero no va a tener margen para volver al déficit. Si hereda un equilibrio primario es muy probable que lo quiera sostener. Pero no mucho más, porque la situación de deuda no permite volver a un desequilibrio fiscal de 3% del PBI.