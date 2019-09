Respecto del encuentro con Fernández y las dudas que existen sobre el futuro de la relación, fuentes de Washington aseguraron a Infobae que si bien los organismos multilaterales de créditos han sido acreedores privilegiados históricamente y no existe temor de que el país no pague su deuda, preocupa la situación de la Argentina y lo que pueda suceder si gana el Frente de Todos las elecciones. Inquieta la vuelta del kirchnerismo y no decodifican en el organismo las diferencias entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Podría generar mayor tranquilidad si, una vez electo, presenta un "gabinete razonable", aseguraron fuentes del organismo.