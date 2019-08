No obstante, entre septiembre y octubre vencen más de USD 5.000 millones de Letras del Tesoro (Letes) en dólares y el equivalente a USD 6.500 millones en bonos en pesos. Todo lo que no se renueve de esa deuda de cortísimo plazo, pues un eventual "roll over" implicará vencimientos ya en un próximo Gobierno. Esta potencial demanda de divisas deberá cubrirse con reservas.