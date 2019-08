Sorprendiendo a quien no haya leído su último libro publicado aquí, Desigualdad Mundial (está por editarse Capitalism Alone), Milanovic comenzó la conferencia mostrando que en los últimos años la desigualdad de ingresos entre las personas en el mundo entero no ha aumentado sino disminuido. La explicación es que el impresionante incremento en los ingresos de China y otros países de enorme población, como India e Indonesia, hizo emerger una gran clase media mundial. El lo denomina "el rebalanceo del mundo".