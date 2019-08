El mercado local no quedó ausente de estas presiones. Ya desde las primeras operaciones el dólar arrancó con una suba por encima del 1% y durante toda la jornada cotizó en alza. Terminó 1,8% arriba, a $46,68 en el promedio de las casas de cambio. Podría haberse disparado más de no haber sido peor si no fuera por las ventas de futuros que realizó el Central (en los plazos agosto, septiembre y octubre) junto con una nueva suba de la tasa de referencia de Leliq, por encima del 61 por ciento.