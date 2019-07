El debate de esta semana por las declaraciones del candidato presidencial Alberto Fernández, sobre pagar o no pagar los intereses de las Leliq –las famosas letras de referencia que emite el Central para los bancos locales–, revivió algunas certezas. Es que el equipo monetario no convalidaría nunca alternativas como las que propuso Fernández esta semana, ni mucho menos. Descartan una plena victoria de Mauricio Macri en las presidenciales –también confían en su propia capacidad y pericia para contener el dólar luego de las PASO, si llegara a ser necesario–, pero si las cosas no salen como piensan, se irían. Así de claro y descarnado.