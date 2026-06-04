MOE responde a denuncias de fraude: explica las 885.000 cédulas, las mesas adicionales y los puestos de votación en la primera vuelta

La MOE presentó un análisis técnico de los resultados de la primera vuelta presidencial y respondió a varias inquietudes surgidas tras la jornada electoral. - crédito Colprensa y Visuales IA

La Misión de Observación Electoral (MOE) respondió a las recientes denuncias sobre presuntas irregularidades en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, explicando en detalle el origen de las 885.000 cédulas, la habilitación de mesas y puestos de votación, y la operatividad del sistema electoral. Según informó la MOE, los datos oficiales y los procedimientos aplicados se ajustaron a la normativa vigente y no presentan anomalías sistemáticas.

Resultados y análisis de mesas con cero votos

Según la MOE, el análisis técnico de las mesas de votación con cero votos por candidatura demostró una relación previsible entre la cantidad de votos obtenidos por cada aspirante y el porcentaje de mesas sin sufragios. Los datos oficiales, recogidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil y citados por la MOE, muestran que las candidaturas con mayor votación registraron los porcentajes más bajos de mesas sin votos.

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Por ejemplo, Abelardo De La Espriella recibió 10.361.499 votos y tuvo solo el 0,56% de mesas en cero, mientras que Iván Cepeda Castro sumó 9.688.361 votos con solo 0,13% de mesas sin sufragios. En contraste, candidatos con un caudal electoral bajo, como Miguel Uribe Londoño o Sondra Macollins Garvin Pinto, presentaron porcentajes de mesas en cero superiores al 80%. Según la MOE, esto se debe a que su votación se concentra en zonas geográficas limitadas y no implica un patrón atípico de fraude.

En el caso de los votos en blanco y los tarjetones no marcados, las cifras también reflejan un comportamiento esperado, con un 1,72% y un 0,20% de la votación total, respectivamente.

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El informe señala que el porcentaje de mesas sin votos para cada candidatura guarda relación con el nivel de apoyo electoral obtenido. - crédito MOE/Registraduría

Aclaraciones técnicas sobre el censo electoral y las cédulas

Una de las principales inquietudes tratadas por la MOE fue la supuesta inclusión de 885.409 nuevas cédulas de manera ilegal. El organismo aclaró que el censo electoral para la elección presidencial se cerró el 30 de abril de 2026 con un total de 41.421.973 personas habilitadas, cifra que no se modificó posteriormente.

De acuerdo con la MOE, los 885.400 registros adicionales corresponden a una proyección operativa para la votación en el exterior. Estos registros, debidamente identificados con códigos específicos, permiten que los colombianos residentes en el extranjero puedan votar entre lunes y sábado, conforme a la normativa que exige la apertura anticipada de puestos consulares. La inclusión de estos registros no representa un incremento real del censo electoral.

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La participación de los colombianos en el exterior alcanzó los 586.736 votantes sobre un total de 1.414.661 personas habilitadas, lo que equivale al 41,47% de participación, según cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La MOE explicó que las cifras cuestionadas sobre electores habilitados corresponden a registros operativos previamente definidos para la organización de los comicios. - crédito Imagen Ilustrada Infobae

Funcionamiento de puestos y mesas de votación

La nota técnica de la MOE también abordó las dudas sobre la existencia de 696 puestos nuevos en la plataforma DIVIPOLE. Según la explicación, el total de puestos habilitados para la elección fue de 13.742, de los cuales 253 se ubicaron en el exterior. Los 696 puestos “adicionales” corresponden a la habilitación de 116 consulados durante seis días, y no a la apertura de nuevos espacios físicos. Cada consulado funcionó de lunes a sábado, lo que multiplicó el número de operaciones registradas, sin afectar el total de puestos informados.

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En cuanto a las 1.493 mesas adicionales que surgieron en el proceso, la MOE detalló que 1.489 se habilitaron para la votación en consulados entre lunes y sábado, otras dos por orden de tutela para personas en Centros de Detención Transitorios y dos más para protocolos del Capitolio Nacional. Todos estos espacios fueron reportados y sus formularios E-14 transmitidos y consolidados para el escrutinio oficial.

En total, se instalaron 122.020 mesas, cifra que resulta de sumar las 120.527 establecidas en la DIVIPOLE, más las adicionales en el exterior y las mesas especiales.

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Mesas con más de 300 votos y justificación operativa

Respecto a la presencia de 5.300 mesas con más de 300 votos, la MOE explicó que esto obedece a dos situaciones operativas. En el exterior, el tope por mesa es de 700 votantes, por lo que es habitual encontrar mesas con más de 360 votos, que es el límite general en el territorio nacional. Dentro de Colombia, ningún puesto superó los 360 votos por mesa, salvo excepciones autorizadas para los llamados puestos censo, donde se permitió hasta 1.200 votantes en mesas específicas.

La MOE subrayó que, ante la alta afluencia, se aplicó un procedimiento avalado por la Registraduría: en algunos casos, se dividió el material electoral y los documentos para agilizar el flujo de sufragantes, manteniendo los límites legales.

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Conclusión del proceso electoral y garantías

Según la MOE, los datos y procedimientos implementados en la primera vuelta de la elección presidencial de 2026 se encuentran soportados en la normativa y en registros públicos. El organismo reiteró que no se detectaron patrones irregulares en el comportamiento de las mesas ni en la distribución del censo electoral, desvirtuando las denuncias de fraude expuestas por sectores políticos y observadores.

La información presentada por la MOE y la Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra disponible para consulta pública en los visores oficiales de resultados y bases de datos digitalizadas.

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