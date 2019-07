Por su parte, el ex secretario de Finanzas Daniel Marx advirtió que las tasas de Leliq "no se pueden sostener en el tiempo", a la vez que aseguró que el precio del dólar "no está atrasado". El también director de la consultora Quantum indicó que "no se pueden sostener en el tiempo estos niveles de tasas de las Leliq. Hay que bajar la incertidumbre para poder reducirlas".