México

Morena acusa que oposición intenta convertir a Ernesto Ruffo en víctima para evitar hablar del caso de huachicol fiscal

Ariadna Montiel afirmó que la oposición busca desviar la atención del caso y señaló un supuesto esquema de contrabando de combustibles por más de 4 mil millones de pesos

Guardar
Google icon
(Morena)
Morena sostiene que el caso Ruffo debe centrarse en las investigaciones por presuntas irregularidades y no en acusaciones de persecución política. (Morena)

La dirigencia nacional de Morena acusó a la oposición de intentar presentar al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como un “preso político” con el objetivo de desviar la atención de las investigaciones por presunto huachicol fisca-l que enfrenta.

A través de sus redes sociales, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que el PAN, el PRI y sus aliados buscan centrar el debate en una supuesta persecución política en lugar de abordar las acusaciones relacionadas con un presunto esquema de contrabando de combustibles.

PUBLICIDAD

“Quieren hablar de persecución para no hablar de corrupción”, afirmó la dirigente morenista, al sostener que el caso se refiere a una investigación por delitos fiscales y de contrabando, y no a motivos políticos.

Comunicado oficial de Ariadna Montiel.
Comunicado oficial de Ariadna Montiel.

Morena señala una red de contrabando y fraude millonario

Montiel sostuvo que las investigaciones apuntan a un mecanismo mediante el cual presuntamente se simulaba el cruce de ferrotanques vacíos por la frontera para introducir gasolina de forma ilegal al país, evitando el pago de impuestos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la dirigente, este esquema habría provocado un daño superior a los cuatro mil millones de pesos al erario y solo pudo operar, dijo, gracias a resoluciones judiciales que permitieron a la empresa continuar con sus actividades pese a la cancelación de permisos.

Asimismo, afirmó que la investigación federal se ha desarrollado durante aproximadamente un año y que el caso podría revelar una estructura más amplia de presuntas irregularidades.

El exgobernador de Baja California fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel
El exgobernador de Baja California fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel

Cronología del caso Ernesto Ruffo y el presunto huachicol fiscal

  • La FGR detuvo a Ernesto Ruffo Appel el 16 de julio en Ensenada, Baja California.
  • Es investigado por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
  • La investigación relaciona el caso con la empresa Ingemar, de la que Ruffo es socio.
  • El expediente surgió tras el aseguramiento de 129 ferrotanques con más de 15 millones de litros de combustible irregular en Coahuila durante 2025.
  • Una jueza federal dictó prisión preventiva contra Ruffo y otros implicados mientras continúa el proceso penal.

La investigación vincula a Ingemar con importaciones irregulares

Según la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, la empresa Ingemar habría importado combustible declarando mercancías distintas o reportando menores volúmenes para evadir impuestos aduanales.

El registro oficial constató el arresto. Crédito: FGR
El registro oficial constató el arresto. Crédito: FGR

Las indagatorias señalan que la compañía fue constituida en 2018 y que Ruffo ingresó como accionista en 2021. Posteriormente comenzaron a detectarse inconsistencias en las operaciones de importación.

Peritajes realizados por la FGR y el SAT concluyeron que varios ferrotanques ingresaban completamente cargados de gasolina, pese a que la documentación indicaba otro tipo de productos o residuos.

Sheinbaum rechaza motivaciones políticas en el proceso

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que la investigación se basa en pruebas recabadas durante más de un año y sostuvo que el caso corresponde a un presunto fraude fiscal relacionado con la importación de combustibles.

Sheinbaum afirmó que la investigación contra Ernesto Ruffo se basa en pruebas recabadas durante más de un año y rechazó que tenga motivaciones políticas. EFE/José Méndez
Sheinbaum afirmó que la investigación contra Ernesto Ruffo se basa en pruebas recabadas durante más de un año y rechazó que tenga motivaciones políticas. EFE/José Méndez

La mandataria explicó que la empresa Ingemar habría utilizado dos mecanismos para introducir hidrocarburos de manera irregular: declarar menores cantidades de combustible o registrar productos distintos a los realmente transportados.

También recordó que durante el gobierno anterior fueron cancelados permisos de importación a la empresa, aunque posteriormente obtuvo amparos que le permitieron seguir operando.

El PAN denuncia persecución política y exige investigaciones sin distinción

En contraste, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, calificó la detención de Ruffo como parte de una presunta “cacería de brujas” contra la oposición y pidió que las investigaciones alcancen también a funcionarios de Morena que enfrentan distintos señalamientos.

Romero sostuvo que el exgobernador deberá responder ante la justicia por las acusaciones que enfrenta, pero insistió en que el debido proceso debe respetarse y que la ley debe aplicarse sin distinción de partidos políticos.

Mientras tanto, el proceso judicial contra Ernesto Ruffo continúa. El exmandatario permanece sujeto a prisión preventiva y la autoridad judicial deberá determinar los siguientes pasos dentro de la investigación por presunto huachicol fiscal.

Temas Relacionados

Ernesto RuffoMorenaAriadna MontielBaja CaliforniaPANHuachicolPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

Karely Ruiz tira la casa por la ventana en el bautizo de su hija Madisson

Karely Ruiz celebró el bautizo de Madisson con una fiesta que causó revuelo en redes sociales

Karely Ruiz tira la casa por la ventana en el bautizo de su hija Madisson

Oaxaca brilla con el arranque del Primer Lunes del Cerro en la Guelaguetza 2026

Con más de 11 mil asistentes, el Primer Lunes del Cerro muestra por qué la Guelaguetza es la fiesta étnica más importante de Latinoamérica

Oaxaca brilla con el arranque del Primer Lunes del Cerro en la Guelaguetza 2026

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, seguirá preso en el penal de San Miguel

La Fiscalía de Puebla acreditó indicios por tentativa de homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena y ataques peligrosos; el empresario español de 67 años es investigado por al menos 10 agresiones armadas contra automovilistas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, seguirá preso en el penal de San Miguel

Encuentran cadáver en el Motel Nueva Castilla, mismo sitio donde fue hallada Debanhi Escobar en 2022

La exploración urbana en el inmueble de Escobedo terminó con un aviso a emergencias; peritos trasladaron los restos al Forense y aún no se sabe si hubo participación de terceros

Encuentran cadáver en el Motel Nueva Castilla, mismo sitio donde fue hallada Debanhi Escobar en 2022
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta es la carta completa que leyó “El Mayo” Zambada antes de recibir condena de cadena perpetua

Esta es la carta completa que leyó “El Mayo” Zambada antes de recibir condena de cadena perpetua

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, seguirá preso en el penal de San Miguel

Gobierno de Zacatecas reconoce presencia del CJNG y del Cártel de Sinaloa tras la jornada que dejó 10 muertos

EEUU rechazó el secuestro de “El Mayo” como acto de cooperación de Los Chapitos: Joaquín Guzmán López “no recibirá ningún crédito”

Giro postal o cheque bancario: las condiciones que impuso un juez federal para que “El Mayo” pague 15 mil millones de dólares

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz tira la casa por la ventana en el bautizo de su hija Madisson

Karely Ruiz tira la casa por la ventana en el bautizo de su hija Madisson

Laura Bozzo estrena show en vivo de “La Señorita Laura” en México, estas son las fechas y lugares

Survivor México 2026: lista de participantes, en dónde ver en vivo y a qué hora es el estreno

Reconocida actriz mexicana asegura que en su otra vida fue hija del faraón Ramsés

Alejandra Guzmán reaparece tras cirugías y anuncia su regreso a los escenarios: “Puedo durar 38 años más en el rock and roll”

DEPORTES

México terminó entre las 10 mejores selecciones del ranking FIFA al término del Mundial 2026

México terminó entre las 10 mejores selecciones del ranking FIFA al término del Mundial 2026

Cuándo y dónde ver el partido Toluca vs Pumas de la jornada 2 de la Liga MX

Sheinbaum abandera a la Delegación Mexicana de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Claudia Sheinbaum relata su encuentro con Messi al entregar el Balón de Oro a Rodri

Trump, el Rey de España y otros líderes felicitaron a México y a la selección por el Mundial 2026, revela Sheinbaum