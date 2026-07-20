Mendoza: evacuaron a más de 30 personas en la zona de la cordillera por un fuerte temporal de nieve

El operativo fue llevado a cabo por Gendarmería en medio de las alertas meteorológicas por fuertes nevadas en toda la parte de montaña

En medio de un fuerte temporal que se está desarrollando en la zona de la Cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza llevaron a cabo un operativo para rescatar a más de 30 personas que habían quedado aisladas producto de las intensas nevadas que cayeron en el área de alta montaña durante las últimas horas.

El despliegue fue realizado por Gendarmería, que llevó equipo especializado para que puedan volver a la zona céntrica personal que estaba en el complejo Horcones, además de familias y vendedores que trabajan en diferentes partes de la cordillera.

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El procedimiento comenzó el viernes pasado, cuando personal del Escuadrón 27 “Uspallata” y el Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) tomaron conocimiento de la presencia de personas damnificadas en el sector cordillerano de la Ruta Nacional 7, afectadas por la acumulación de nieve que impedía la circulación segura.

El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional

Los efectivos desplegaron un operativo de rescate utilizando un vehículo técnico especializado Hägglunds de tracción oruga doble adaptado para bajas temperaturas, con el que se desplazaron hasta el kilómetro 1210, donde hallaron y brindaron atención primaria a siete ciudadanos argentinos en situación de vulnerabilidad. En total, los gendarmes evacuaron de manera segura a 30 personas en esa primera instancia, coordinando su traslado hacia la localidad de Uspallata para garantizar su resguardo y asistencia médica preventiva.

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“Desde el día viernes son cincuenta evacuados en total”, confirmó Osvaldo Valle, vocero de la Coordinación Operativa de Frontera del Sistema Integrado Cristo Redentor, en declaraciones a MDZ Club. El funcionario detalló que durante las últimas horas continuaron los rescates en distintos puntos: “Ayer también se hicieron veinte personas, fueron evacuadas en la zona de Puente del Inca, otras personas fueron evacuadas en la zona del complejo Roque Carranza y un gran trabajo de las máquinas de Vialidad Nacional Argentina que hicieron posible la brecha”. Entre los asistidos hubo adultos mayores, niños y familias que viajaban a pasar sus vacaciones en la zona cordillerana.

Para el operativo se utilizó un vehículo Hägglunds especializado para estas situaciones

Valle también relató un episodio particular: un matrimonio con experiencia en montaña intentó descender utilizando raquetas, pero las condiciones hicieron imposible la maniobra. “Estamos hablando de tres metros de alto más, el temporal y el viento hizo imposible”, relató. La pareja debió regresar a su vivienda, donde permanece con provisiones y en buen estado de salud. Otros comerciantes y pobladores decidieron quedarse en sus casas y deben retirar permanentemente la nieve acumulada sobre los techos para evitar derrumbes. “Como esta nieve está muy fresca, hay que estar muy atentos con el tema de las avalanchas”, advirtió el funcionario.

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Las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas. Valle describió que la nieve seguía cayendo con intensidad en Punta de Vacas, Puente del Inca, Las Cuevas, Libertadores y el sector chileno de Portillo. “En este momento sigue nevando con muy fuertes nevadas en la zona de Punta de Vacas, Puente del Inca, Las Cuevas, Libertadores, Portillo, Chile, los caracoles chilenos”, señaló. El temporal ya lleva varios días consecutivos y acumula hasta tres metros de nieve en algunos sectores, con el tránsito internacional interrumpido y un amplio operativo integrado por Vialidad Nacional, Gendarmería, Policía de Mendoza y personal del corredor internacional. Valle remarcó que el fenómeno había sido anticipado con anterioridad: “Nosotros habíamos advertido desde el 6 de julio que este temporal podía ser bravo. Ya llevamos seis días consecutivos”.

El operativo se enmarca en un plan nacional por el temporal que afecta a Mendoza y parte de La Patagonia

El Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado por un período extendido. Aunque el pronóstico prevé una pausa en las precipitaciones durante el miércoles, Valle explicó que eso no será suficiente para rehabilitar el corredor internacional. “Tenemos el miércoles un día entero que no nevaría, pero la limpieza de ruta hace imposible el traslado”, sostuvo.

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El operativo en Mendoza se enmarca en el Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI) 2026, que Vialidad Nacional desplegó sobre más de 7.800 kilómetros de rutas nacionales en seis provincias, con más de 450 agentes y unos 350 equipos distribuidos en puntos estratégicos, según informó Infobae. En Mendoza, la cobertura supera los 1.001 kilómetros de las rutas nacionales 7, 145, 143, 144 y 40, junto con los pasos internacionales Pehuenche y Cristo Redentor, este último con cuatro campamentos de resguardo y plantas de solución salina.