Video: chocó un auto, atropelló a dos peatones y quedó detenida por manejar con una licencia trucha

Una cámara de seguridad de la zona registró el momento en el que la mujer atropelló a dos personas

Una mujer de 54 años fue aprehendida luego de protagonizar un siniestro vial en Mar del Plata. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que la conductora circulaba con una licencia de conducir apócrifa. Producto del hecho, un hombre de 52 años resultó herido y fue trasladado a un hospital local. La secuencia completa fue registrada por una de las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió este lunes por la tarde, a las 14.47, en la intersección de Catamarca y Moreno. En el video que encabeza la nota se observa el momento en el que un Peugeot 206 chocó contra otro automóvil.

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Tras el impacto, el vehículo perdió el control, se subió a la vereda y embistió a dos peatones que caminaban a pocos metros de una estación de servicio. Como consecuencia del impacto, una de las víctimas quedó tendida sobre la vía pública, mientras que el hombre de 52 años golpeó contra el parabrisas del rodado y fue arrastrado varios metros.

En las imágenes también se ve que, después de la colisión, la mujer continuó su marcha, derribó las bandas de protección de una estación de servicio hasta detenerse dentro del playón. Testigos que presenciaron el hecho asistieron al herido hasta la llegada de los servicios de emergencia.

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El siniestro vial ocurrió en la intersección de Catamarca y Moreno

Minutos después, tras un llamado al 911, efectivos policiales y personal del SAME se hicieron presentes en el lugar. El hombre de 52 años sufrió politraumatismos, por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, donde aun permanece.

“Está lúcido y estable con una fractura menor”, indicaron a este medio desde la institución médica.

El Peugeot, en tanto, terminó con importantes daños en el parabrisas y el frente, mientras que el otro vehículo involucrado quedó detenido sobre la bocacalle, también con averías visibles.

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Durante las actuaciones, los agentes descubrieron que la conductora involucrada en el siniestro circulaba con una licencia de conducir apócrifa. Ante esa situación, personal de Tránsito Municipal secuestró el vehículo por carecer de documentación habilitante.

Por último, la Fiscalía interviniente ordenó la aprehensión de la mujer, la notificación de la formación de la causa por los delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público y su traslado a la Unidad Penal Nº 50 de Batán.

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El hombre de 52 años se encuentra internado en el Hospital Interzonal General de Agudos

Días antes, una joven de 23 años fue detenida e imputada en Mendoza por atropellar a una niña de 11 años mientras conducía en estado de ebriedad. El hecho ocurrió en Tupungato durante la noche del jueves 16 de julio, cuando la conductora, que tenía 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre, embistió a la menor al realizar una maniobra en reversa con su camioneta Ford Ranger.

Tras el impacto, la mujer huyó del lugar y fue hallada poco después, donde permanecía resguardada debido a que familiares de la víctima intentaron agredirla. La niña permanece internada en el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti con pronóstico reservado. El fiscal de Instrucción Jorge Quiroga imputó a la conductora por lesiones graves culposas agravadas por el nivel de alcoholemia y ordenó su detención. Además, dispuso el secuestro del vehículo involucrado en el siniestro.

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